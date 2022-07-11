Литва решила расширить ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию, пишет Reuters.

Речь идет о таких товарах, как бетон, древесина, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе, теперь их запрещено перевозить транзитом через Литву.

Литовские железные дороги 18 июня уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, под эти меры попало от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.