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1 час назад

Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

Lenta.ruиещё 4

Литва решила расширить ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию, пишет Reuters.

Речь идет о таких товарах, как бетон, древесина, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе, теперь их запрещено перевозить транзитом через Литву.

Литовские железные дороги 18 июня уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, под эти меры попало от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

В Литве объяснили блокаду Калининграда

Калининград не окажется в транспортной блокаде, заверил позже глава Минтранса России Виталий Савельев. В Еврокомиссии (ЕК) заявили, что вопрос с транзитом грузов в Калининград будет решен в скором времени.

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