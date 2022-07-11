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54 минуты назад

Литва усилила блокаду Калининграда

Мария Иванова

Литва расширил список товаров, запрещенных к провозу в Калининград из-за санкций Евросоюза. Об этом со ссылкой на представителя таможни Литвы пишет Reuters.

По его словам, с сегодняшнего дня запрещены к провозу бетон, древесина, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе.

Эти товары попали под поэтапные санкции ЕС, введенные в отношении Москвы из-за спецоперации на Украине, пояснил представитель таможни.

Литва из-за санкций ЕС запретила железнодорожный транзит части грузов с основной территории РФ в Калининградскую область с 18 июня. Запрет касается угля, металлов, стройматериалов и высокотехнологичных изделий. После 10 августа к этим товарам могут добавиться нефтепродукты. При этом власти Литвы отказались устанавливать «зеленые коридоры» для транзита российских товаров в анклав.

В Литве объяснили блокаду Калининграда

В МИД РФ действия Литвы назвали «откровенно враждебными» и пообещали, что Россия даст на них «практический, а не дипломатический» ответ. А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заметил, что возможностей «перекрыть кислород прибалтийским соседям» у России достаточно.

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