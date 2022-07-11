Британия не смогла отказаться от российского дизеля

Британия планирует продолжать покупать российское дизельное топливо, несмотря на введение эмбарго. Об этом сообщили корреспонденты газеты The Times. Журналисты выяснили, что британская нефтеперерабатывающая промышленность испытывает нехватку мощностей. По их словам, всё ещё есть вероятность, что российское топливо могут импортировать в Британию в обход санкций из третьих стран.

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Издание заявило, что, большую часть топлива в Великобритании не импортируют из России. Однако из-за нехватки британских нефтеперерабатывающих мощностей поставки российского топлива составляют пятую часть дизельного топлива, которое в королевстве используют каждый год.

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По данным газеты, в последние несколько месяцев в Индии подскочил импорт российской сырой нефти со скидкой. А индийские нефтеперерабатывающие заводы уже начали поставлять дизтопливо в Великобританию: последняя партия таких поставок прибыла в апреле.

В американо-британской компании Refinitiv подсчитали, что с начала российской военной спецоперации на Украине Великобритания импортировала из России 7 млн баррелей дизельного топлива на сумму 800 млн фунтов стерлингов (около $960 млн). Британские порты получили пять партий в апреле, четыре в мае и одну в июне. Правительство Британии пообещали постепенно прекратить импорт российской нефти уже к концу 2022 года.

Аналитик консалтинговой фирмы ICIS Аджай Пармар считает, что королевство может столкнуться с дальнейшим ростом цен на топливо зимой, если она не начнёт сильнее им запасаться.

«Учитывая низкие запасы сырой нефти в Великобритании, а также то, что её нефтеперерабатывающие заводы работают почти на максимальной мощности, если Великобритания не начнёт наращивать свои запасы или не сократит использование российского дизельного топлива сейчас, она может столкнуться с ещё большим ростом цен на топливо в декабре, когда санкции вступят в силу», — предупредил он.

Он попросил не забывать, что страны Евросоюза будут искать другие источники. Это ещё больше ускорит текущий цикл инфляции цен на топливо.

Ранее «Секрет» сообщал, что США и союзники придумали новый способ лишить Россию доходов от нефти. Они обсуждают установление предельной цены на российскую нефть на уровне $40–60 за баррель. Так Запад намерен сократить финансирование военной операции России на Украине.