Силуанов назвал доллар и евро "токсичными" для России

Расчеты в долларах или евро неприемлемы для России, при этом власти не возражают против их замены бартером. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".

"Закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, сейчас невозможны. В обозримом будущем картина не изменится. Для нас эти валюты токсичны", - подчеркнул министр, напоминая об ограничениях со стороны западных стран - заморозке резервов, аресте активов бизнеса и ограничениях на расчеты.

Силуанов пояснил, что с валютами дружественных стран подобных сложностей нет, поэтому "если и принимать решение о возобновлении бюджетного правила", интервенции стоит производить в таких валютах.

Ранее Силуанов заявил, что для стабилизации курса рубля Минфин рассматривает решения о проведении интервенций на валютном рынке. По его словам, одним их таких способов может быть покупка валюты дружественных стран для регулирования курса рубля через кросс-курсы к доллару и евро. Министр считает, что это должно повлиять на курс рубля, однако "окончательных позиций по этому поводу еще не принято".