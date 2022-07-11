Возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций Евросоюза против России. Как сообщает ТАСС, официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ограничения не распространяются на оборудование для транзита газа.

Представитель ЕК подчеркнул, что ситуация с прекращением поставок «очень серьезна» и в организации надеются на скорое возобновление работы трубопровода.

«Возврат турбины снимает один из предлогов, которые Россия использовала для приостановки поставок», — добавил Макфи.

Напомним, что ранее «Газпром» уменьшил объем прокачки газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Сообщалось, что возврату оборудования препятствовали антироссийские санкции. После переговоров с Германией Оттава согласилась передать отремонтированное оборудование.

Сейчас турбина для компрессорной станции «Портовая», нагнетающей газ в «Северный поток», проходит испытания в Монреале и будет отправлена ориентировочно после 14 июля.