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1 час назад

В ЕК заявили, что возврат турбины для «Северного потока» не нарушает санкций

Мария Иванова

Возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций Евросоюза против России. Как сообщает ТАСС, официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ограничения не распространяются на оборудование для транзита газа.

Представитель ЕК подчеркнул, что ситуация с прекращением поставок «очень серьезна» и в организации надеются на скорое возобновление работы трубопровода.

«Возврат турбины снимает один из предлогов, которые Россия использовала для приостановки поставок», — добавил Макфи.

Напомним, что ранее «Газпром» уменьшил объем прокачки газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Сообщалось, что возврату оборудования препятствовали антироссийские санкции. После переговоров с Германией Оттава согласилась передать отремонтированное оборудование.

Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию

Сейчас турбина для компрессорной станции «Портовая», нагнетающей газ в «Северный поток», проходит испытания в Монреале и будет отправлена ориентировочно после 14 июля.

Утром 11 июля обе нитки газопровода были остановлены для проведения профилактических работ, которые включают в числе прочих тестирование механических компонентов. Ожидается, что техобслуживание продлится до 21 июля. При этом газовая турбина от Siemens может прибыть уже после окончания профилактики.

Экономика,Siemens,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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