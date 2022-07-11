Россия обогнала Алжир по объемам поставок газа в Испанию

Россия стала вторым по объемам поставщиком природного газа в Испанию, обогнав Алжир, который является традиционным экспортером газа в эту страну. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas.
Импорт в Испанию российского газа в июне достиг объемов 8,7 тыс. ГВт·ч, увеличившись вдвое с мая. Это порядка 24% общих потребностей этой европейской страны в газе. На Алжир приходится 22%, и его экспорт на испанском направлении упал с 9 до 7,7 ГВт·ч в мае. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период в 2021 году. На фоне этого США остаются главным поставщиком газа в Испанию, удовлетворяя до 30% потребностей.
Bloomberg отмечает, что такие показатели связаны с дипломатической напряженностью между Алжиром и Испанией из-за высказанной Мадридом поддержки марокканской инициативы по урегулированию споров в Западной Сахаре. В марте премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо королю Марокко Мухаммеду VI, в котором подчеркнул, что считает марокканскую инициативу об автономии регионов Сахары, представленную в 2007 году, наиболее серьезной, реалистичной и надежной основой для разрешения этого спорного вопроса.
В начале июня власти Алжира объявили о приостановке действия Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с Испанией, а также заявили о намерении прекратить все экспортные и импортные операции.
Между тем 29 июня Agence France-Presse (AFP) сообщило, что Испания впервые начала переправлять газ в Марокко по газопроводу Магриб - Европа (MGE), который проходит через марокканскую территорию и ранее предназначался для экспорта газа из Алжира в Испанию. Поставляемый газ прошел процесс сертификации, которая подтвердила, что СПГ не имеет алжирского происхождения, заявили AFP источники в испанском министерстве. 1 ноября 2021 года Алжирская республика остановила прокачку газа в Испанию через территорию Марокко по экспортному газопроводу MGE. После этого Алжир стал напрямую экспортировать газ в Евросоюз по подводному газопроводу Medgaz.