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1 час назад

В России предложили отменить налог при продаже жилья

Елена Прошина

В Государственной думе РФ предложили отменить налог для физических лиц при продаже единственного жилья. Планируется, что эта мера поможет россиянам чаще улучшать свои жилищные условия, так как продажа и покупка недвижимости станет проще. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.

В России предложили отменить налог при продаже жилья
Фото: ТАССТАСС

В пояснительной записке уточняется, что для отмены налога россиянам нужно выполнить некоторые условия.

«Новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором была заключена сделка по продаже старого жилья; кадастровая стоимость старого жилья ниже, чем стоимость нового, и не превышает 50 млн рублей», — говорится в документе.

Авторы законопроекта добавили, что эту норму в ближайшие дни внесут на отзыв в правительство.

Депутат Андрей Свинцов считает, что этот закон прежде всего облегчит жизнь людей и позволит им чаще улучшать свои жилищные условия. Он также считает, что законопроект поможет увеличить миграцию внутри страны.

Ранее предлагалось отменить налог при продаже жилья с одного миллиона рублей до трех миллионов рублей при условии, что россияне взамен приобретут новое жилье. Парламентарии также выступали за предоставление имущественного налогового вычета для самозанятых при покупке недвижимости.

Экономика,Андрей Свинцов,Госдума,
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