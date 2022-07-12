В России предложили отменить налог при продаже жилья

В Государственной думе РФ предложили отменить налог для физических лиц при продаже единственного жилья. Планируется, что эта мера поможет россиянам чаще улучшать свои жилищные условия, так как продажа и покупка недвижимости станет проще. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.

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В пояснительной записке уточняется, что для отмены налога россиянам нужно выполнить некоторые условия.

«Новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором была заключена сделка по продаже старого жилья; кадастровая стоимость старого жилья ниже, чем стоимость нового, и не превышает 50 млн рублей», — говорится в документе.

Авторы законопроекта добавили, что эту норму в ближайшие дни внесут на отзыв в правительство.

Депутат Андрей Свинцов считает, что этот закон прежде всего облегчит жизнь людей и позволит им чаще улучшать свои жилищные условия. Он также считает, что законопроект поможет увеличить миграцию внутри страны.