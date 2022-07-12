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1 час назад

Министры финансов США и Японии обсудят ограничение цен на нефть из России

Газета.Ru

Министры финансов США и Японии Джанет Йеллен и Шуничи Судзуки обсудят возможное ограничение цен на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

США и Япония обсудят ограничение цен на нефть из России
Фото: Charlie Riedel/APCharlie Riedel/AP

По его словам, что Япония выразила обеспокоенность из-за слишком низкого порога цены на российскую нефть, поддерживая диапазон в $40–60 за баррель. При этом основной целью Соединенных Штатов является смягчение негативного воздействия антироссийских санкций на Японию и другие страны и снижение доходов России, подчеркнул чиновник.

Он также заявил, что, если предложенное ограничение цен не будет введено, стоимость топлива на мировой рынке может возрасти на 40% до примерно $140 за баррель. Bloomberg накануне писал, что министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм хочет призвать Индию и Японию присоединиться к ограничению цен на российскую нефть на грядущей встрече глав энергетических ведомств в Сиднее.

По данным агентства, Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками обсуждают "потолок" предельной цены на российскую нефть на уровне от $40 до $60. В конце июня стало известно, что обсуждение этой меры ведут страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония, Канада). Предполагается, что она будет введена за счет введения ограничений на страхование и доставку.

Экономика,Джанет Йеллен,
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