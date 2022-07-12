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43 минуты назад

Транзит российского газа через Украину остался на прежнем уровне

Алиса Селезнёва

Данные «Оператора газотранспортной системы Украины» показали, что поставки российского газа в Европу через украинскую территорию не сократились - они ожидаются на уровне в 40 миллионов кубометров. Об этом сообщает РИА Новости.

Транзит российского газа через Украину остался на прежнем уровне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заявка на транзит через газоизмерительную станцию «Суджа» на 12 июля составила 41,2 миллиона кубометров. Накануне, 11 июля, был заказан транзит 41 миллиона кубометров газа.

Такие показатели сохраняются с конца мая.

По оценке Германии, поставки по «Северному потоку» в июле упали до 60 процентов от максимальной пропускной способности газопровода.

В РФ сокращение поставок объяснили санкциями, которые задержали возвращение необходимого оборудования - турбин - из Канады в Германию.

11 июля обе нитки «Северного потока» остановили на плановую профилактику, которая должна продлиться до 21 июля.

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