Финский политолог Йохан Бекман заявил, что жители Финляндии стоят в длинных очередях за загранпаспортами, поскольку хотят уехать из страны в связи с повышением цен на электричество бензин и газ. В интервью с URA.RU он отметил, что позволить себе жить в Финляндии в прежнем ритме смогут только очень богатые люди.

Не исключено, что финны уезжают в страны, где жить дешевле. Например, в Шри-Ланку. Потому что сейчас жить в Финляндии стало дорого. Только миллионеры могут жить здесь. В четыре раза стали выше цены на электроэнергию, это колоссальная сумма. И раньше было дорого. Сейчас еще дороже. Люди вряд ли бунтуют, но есть попытки уехать, сбежать. Будет зимний кризис, — отметил политолог.

Также он поделился мнением, что этому примеру могут последовать и жители других европейских стран, поскольку в результате вводимых санкций обычные люди оказались в «блокаде». Кроме этого он считает, что ужас на граждан способна навести и новая тенденция «конфискации любого имущества» у людей, если власти зафиксируют возможную «гибридную угрозу».

Люди в ужасе. Они не могут думать о политических моментах, думают лишь о том, как выжить, — подчеркивает Бекман.