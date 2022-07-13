Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+32° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
1 час назад

Инфляция в России замедлилась до 15,62%

Газета.Ruиещё 2

Инфляция в России в годовом выражении по состоянию на 8 июля замедлилась до 15,62%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обзор Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Инфляция в России замедлилась до 15,62%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В годовом выражении рост цен замедлился до 15,62% год к году», — говорится в документе.

Неделей ранее этот показатель составлял 16,19%.

По данным аналитиков Минэкономразвития, в основном снижаются цены на продовольственные товары, это происходит за счет дефляции плодоовощной продукции. При этом рост цен на другие продукты питания замедлился.

«Кроме того, продолжилось снижение цен в сегменте непродовольственных товаров. В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,67%», — указано в обзоре.

В июне Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) впервые в истории современной России, то есть с 1991 года, зафиксировала дефляцию в 0,35%. При этом цены на продовольственные товары снизились на 1,1%, на непродовольственные — на 0,41% по сравнению с маем текущего года.

Экономика,Минэкономразвития,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители