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25 минут назад

Медведев предрек создание новой валюты для России и ее союзников

Алиса Селезнёва

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в будущем у России и других стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) может появиться резервная валюта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев предрек создание новой валюты для России и ее союзников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведев обратил внимание, что курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет и назвал евро «протухающим».

Лучшей защитой в таких условиях он назвал переход на национальные валюты в торговле с партнерами - рубль, юань, рупию и другие.

«В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов. Пока же $1 = €1. Храните сбережения в рублях!» - написал Медведев (орфография и пунктуация автора сохранены).

Глава Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что единой валютой его страны и России в будущем станет рубль.

В 2018 году власти двух стран начали обсуждать интеграционные проекты для Союзного государства России и Белоруссии. В рамках Союзного государства у стран может появиться единая валюта, единая таможенная служба, суд и счетная палата.

Экономика,Александр Лукашенко,Дмитрий Медведев,БРИКС,Совет безопасности РФ,
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