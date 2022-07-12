Медведев предрек создание новой валюты для России и ее союзников

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в будущем у России и других стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) может появиться резервная валюта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Медведев обратил внимание, что курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет и назвал евро «протухающим».

Лучшей защитой в таких условиях он назвал переход на национальные валюты в торговле с партнерами - рубль, юань, рупию и другие.

«В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов. Пока же $1 = €1. Храните сбережения в рублях!» - написал Медведев (орфография и пунктуация автора сохранены).

Глава Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что единой валютой его страны и России в будущем станет рубль.