Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
1 час назад

В ЦБ увидели признаки стабилизации экономики

Илья Родин

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов рассказал в своем видеоблоге, что введение ограничительных мер западными странами привело к менее глобальному кризису в экономике России, чем ожидалось. По его словам, эксперты фиксируют постепенную стабилизацию ситуации. Об этом пишет РИА «Новости».

Кирилл Тремасов уточнил, что «кризис развивается по более мягкой, пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны». По его словам, в настоящее время видны «признаки стабилизации».

Аналитик отметил со ссылкой на данные Росстата, что спад ВВП в апреле-мае составил порядка 3-4, что «вдвое меньше, чем ожидали экономисты».

Медведев дал россиянам совет по хранению денег

Президент России Владимир Путин сообщил ранее, что многочисленные пакеты рестрикций не причинили экономике государства значительных проблем. Вместе с тем, сказал глава страны, следует серьезно воспринимать те риски, которые все же создают санкции.

Экономика,Видео,Кирилл Тремасов,Владимир Путин,Росстат,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители