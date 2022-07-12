В ЦБ увидели признаки стабилизации экономики

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов рассказал в своем видеоблоге, что введение ограничительных мер западными странами привело к менее глобальному кризису в экономике России, чем ожидалось. По его словам, эксперты фиксируют постепенную стабилизацию ситуации. Об этом пишет РИА «Новости».

Кирилл Тремасов уточнил, что «кризис развивается по более мягкой, пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны». По его словам, в настоящее время видны «признаки стабилизации».

Аналитик отметил со ссылкой на данные Росстата, что спад ВВП в апреле-мае составил порядка 3-4, что «вдвое меньше, чем ожидали экономисты».