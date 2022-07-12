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1 час назад

Бизнесмен призвал Макрона «сказать согражданам правду»

Илья Родин

Глава MEDEF Жоффруа Ру де Безье призвал президента Франции Эмманюэля Макрона своевременно приступить к решению проблемы с поставками газа из РФ. Он порекомендовал главе республики «сказать правду» гражданам страны о положении дел в вопросах энергообеспечения. Об этом пишет ТАСС.

Бизнесмен призвал Макрона «сказать согражданам правду»
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что глава объединения французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье обратился к Макрону во время совместной конференции с коллегой из Италии.

По мнению бизнесмена, к концу 2021 года поставки газа во Францию прекратятся, «либо по [нашему] выбору, либо по выбору России», что приведет к росту цен на энергию. Он полагает, что французскому правительству следует заранее объявить о возможных последствиях и, кроме того, продумать как компенсировать потребителям возросшие затраты.

Де Безье потребовал от Макрона «сказать правду своим согражданам», подчеркнув при этом, что глава страны обязан «сделать выбор прежде всего в отношении производителя, а не потребителя», то есть своевременно предупредить предпринимателей о том, что могут быть сокращены поставки топлива фабрикам и заводам.

Глава итальянской ассоциации промышленников Confindustria Карло Бономи, в свою очередь, заявил о том, что лидерам стран ЕС необходимо «сделать трудный выбор» и предпринять конкретные, продуманные шаги для того, чтобы решить проблему с газом.

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