Глава департамента МИД РФ по экономическому сотрудничеству Дмитрий Биричевский заявил, что после 2024 года транзит газа через Украину будет зависеть от желания Европы закупать топливо и от состояния украинской газотранспортной системы. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЕС провозгласил курс на отказ от российского природного газа. Это означает и отказ от украинского транзита, и лишение Киева доходов от него», - отметил дипломат.

По его словам, если ЕС захочет сохранить этот транзит и украинские трубопроводы будут в рабочем состоянии, Россия рассмотрит вопрос о продолжении транзита.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали пятилетний договор о транзите газа в Европу в 2019 году. Его действие истекает в декабре 2024 года. По контракту, «Газпром» прокачает через украинские мощности минимум 225 миллиардов кубометров газа, из них 65 миллиардов - в 2020 году, по 40 миллиардов - в последующие годы.

В 2021 году по итогам встречи с Ангелой Меркель, занимавшей пост канцлера Германии, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину и после 2024-го, но объемы прокачки будут зависеть от готовности ЕС закупать российские энергоресурсы.