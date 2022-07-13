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2 часа назад

В МИД допустили продление газового транзита через Украину

Алиса Селезнёва

Глава департамента МИД РФ по экономическому сотрудничеству Дмитрий Биричевский заявил, что после 2024 года транзит газа через Украину будет зависеть от желания Европы закупать топливо и от состояния украинской газотранспортной системы. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЕС провозгласил курс на отказ от российского природного газа. Это означает и отказ от украинского транзита, и лишение Киева доходов от него», - отметил дипломат.

По его словам, если ЕС захочет сохранить этот транзит и украинские трубопроводы будут в рабочем состоянии, Россия рассмотрит вопрос о продолжении транзита.

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«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали пятилетний договор о транзите газа в Европу в 2019 году. Его действие истекает в декабре 2024 года. По контракту, «Газпром» прокачает через украинские мощности минимум 225 миллиардов кубометров газа, из них 65 миллиардов - в 2020 году, по 40 миллиардов - в последующие годы.

В 2021 году по итогам встречи с Ангелой Меркель, занимавшей пост канцлера Германии, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину и после 2024-го, но объемы прокачки будут зависеть от готовности ЕС закупать российские энергоресурсы.

В МИД подчеркивали, что Россия не обязана поставлять весь предназначенный для Европы газ через Украину. Дипломаты отмечали, что Россия исполняет условия контрактов «даже с превышением на восемь-десять процентов».

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