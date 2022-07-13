Власти Калининградской области заявили, что не получали официальных заявлений о снятии ограничений на транзит через Литву от России или Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Напомним, что ранее газета «Известия» сообщила, что ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининград. Брюссель якобы предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. В частности, в нем указано, что перемещение грузов между частями ограничивать нельзя, однако сейчас все зависит от позиции Вильнюса.

«На текущий момент никаких официальных заявлений российской или европейской стороны нет. Документов также опубликовано не было», — сказал руководитель пресс-службы областной администрации Дмитрий Лысков.

Напомним, Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Посол Евросоюза Маркус Эдерер был вызван в МИД — российская сторона потребовала немедленно возобновить транспортировку грузов, иначе Москва примет ответные меры.