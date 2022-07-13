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1 час назад

Канада согласилась на исключения из санкций против России ради Европы

Lenta.ru

Власти Канады согласились на исключения из санкций в отношении России на срок в два года, что позволит обслуживать оборудование Siemens для газопровода «Северный поток», важного для снабжения топливом Европы, пишет газета The Globe and Mail .

Канада согласилась на исключения из санкций против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Одна из турбин уже отправлена в Европу (в Монреале она застряла из-за ограничений против «Газпрома»), а еще пять будут переданы Siemens Canada на обслуживание в течение указанного срока, утверждают источники издания. Siemens Canada будет отправлять оборудование в Германию, а власти ФРГ — передавать его в Россию, что позволит Канаде утверждать, что она от своих санкций не отказывается.

Пресс-секретарь Siemens Energy заявила, что у компании комментариев по поводу договоренностей нет. Представитель главы канадского министерства иностранных дел, в свою очередь, не стал подтверждать или опровергать сделки, однако заявил, что «у турбин есть расписание регулярного техобслуживания, в котором была пауза из-за санкций».

О проблемах с возвратом оборудования из ремонта на канадском предприятии «Газпром» сообщил в середине июня. Российская компания тогда заявила, что в результате по техническим причинам вынуждена сократить объемы прокачки по «Северному потоку». В начале июля Канада подтвердила, что отремонтированную турбину вернут.

Экономика,Siemens,Газпром,
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