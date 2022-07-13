Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что в случае полной остановки поставок газа из РФ евро может упасть на десять процентов - до 90 американских центов.

Как отмечает агентство, валютный рынок больше ориентируется на поставки газа из России, чем европейский регулятор - Европейский центральный банк (ЕЦБ), планирующий повысить ключевую ставку.

Ситуация вокруг «Северного потока» может оказаться для евро более серьезным испытанием, чем первое за десятилетие повышение процентной ставки ЕЦБ.

11 июля обе нитки «Северного потока» остановили на плановую профилактику, которая должна завершиться 21 июля.

Bloomberg отмечает, что в Европе растут сомнения по поводу возобновления его работы.

12 июля впервые за 20 лет курсы евро и доллара сравнялись. Паритет продержался несколько минут, после чего доллар опустился к отметке в 0,998 евро.