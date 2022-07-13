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58 минут назад

Россия и ОАЭ работают над соглашением по картам "Мир"

Газета.Ruиещё 1

Рабочие группы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и России ведут переговоры по соглашению, которое позволило бы использовать карты платежной системы «Мир» в ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу экономического отдела посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Москве Ахмед Аль-Кетби.

Россия и ОАЭ работают над соглашением по картам «Мир»
Фото: ТАССТАСС

«Мы надеемся, что использование карт «Мир» будет возможно после создания соглашения о сотрудничестве. Мы надеемся, что рабочая группа придет к положительному заключению», — заявил дипломат.

По его словам, Москва и Абу-Даби регулярно проводят встречи, участниками которых также являются представители центральных банков и банковского сектора обеих стран.

Ранее посол Сирии в РФ Риад Хаддад заявлял, что Сирия считает важным подключиться к альтернативной платежной системе «Мир» в условиях санкционного давления Запада. По его словам, в данный момент в мире растет потребность в распространении альтернативных платежных систем для стран, которые подвергаются западному давлению и санкциям.

3 июня глава «Ростуризма» Зарина Догузова сообщала, что туристы из России могут без проблем оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях Турции.

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