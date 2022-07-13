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43 минуты назад

Глава МИД Венгрии заявил, что страна не будет даже обсуждать эмбарго на газ из России

Газета.Ru

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не готова даже обсуждать эмбарго на российский газ и не будет поддерживать санкции против «Газпрома» или «Газпромбанка». Об этом сообщает РИА «Новости».

Венгрия отказалась даже обсуждать эмбарго на газ из России
Фото: ТАССТАСС

«Вопрос газового эмбарго мы не готовы даже обсуждать. Было предложение от одной страны Евросоюза наметить включение «Газпромбанка» в возможный санкционный список. Мы решительно заявили, что мы не поддержим никакой пакет, если там будут санкции против «Газпрома» или «Газпромбанка», — сказал Сийярто.

Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия физически не может заменить использование российских энергоносителей на другие.

1 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что страна не будет обсуждать предложения, которые могут привести к потере газа из России.

27 июня глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что правительство страны надеется на то, что в обозримом будущем Европейский союз не станет запрещать покупать российский газ, поскольку без него европейская экономика окажется в плачевном состоянии.

Экономика,Петер Сийярто,Виктор Орбан,Газпромбанк,Газпром,ЕС,
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