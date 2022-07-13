Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
49 минут назад

Украинцы подали в суд на власти Канады из-за возврата турбины «Северного потока»

Никита Бородкин

Представители Всемирного конгресса украинцев (организация признана нежелательной в РФ) подали в Федеральный суд Канады иск, в котором потребовали отменить передачу Германии турбины для газопровода «Северный поток». Об этом сообщает «МК».

Украинцы подали в суд на власти Канады из-за «Северного потока»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Организация рассказала, что совместно с Конгрессом украинцев Канады ранее обратилась к местным властям с призывом отменить решение, которое позволяет Siemens Canada вернуть ФРГ турбину. Кроме того, украинские общества потребовали от Канады усилить санкции против России.

«У нас нет выбора, кроме как подать в суд. Сегодня в Федеральном суде Канады мы подали иск на судебный пересмотр», — рассказали в конгрессе.

Напомним, что ранее «Газпром» уменьшил объем прокачки газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Сообщалось, что возврату оборудования препятствовали антироссийские санкции. После переговоров с Германией Оттава согласилась передать отремонтированное оборудование.

Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что решение Канады не нарушает санкции, поскольку ограничения не распространяются на оборудование для транзита газа.

Экономика,Siemens,Газпром,Еврокомиссия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители