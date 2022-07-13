Украинцы подали в суд на власти Канады из-за «Северного потока»

Представители Всемирного конгресса украинцев (организация признана нежелательной в РФ) подали в Федеральный суд Канады иск, в котором потребовали отменить передачу Германии турбины для газопровода «Северный поток». Об этом сообщает «МК».

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Организация рассказала, что совместно с Конгрессом украинцев Канады ранее обратилась к местным властям с призывом отменить решение, которое позволяет Siemens Canada вернуть ФРГ турбину. Кроме того, украинские общества потребовали от Канады усилить санкции против России.

«У нас нет выбора, кроме как подать в суд. Сегодня в Федеральном суде Канады мы подали иск на судебный пересмотр», — рассказали в конгрессе.

Напомним, что ранее «Газпром» уменьшил объем прокачки газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Сообщалось, что возврату оборудования препятствовали антироссийские санкции. После переговоров с Германией Оттава согласилась передать отремонтированное оборудование.