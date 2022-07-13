Названы последствия остановки транзита российского газа для Украины

Доходы Украины от транзита российского газа были несущественны, уход этих средств не убьет экономику, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он добавил, что самым неприятным последствием может стать потребность в перераспределении газовых потоков внутри страны.

Транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) может продолжаться и после истечения действующего контракта в 2024 году. Для этого в Европе должен сохраниться спрос на российское топливо, а ГТС должна находиться в рабочем состоянии. Такое развитие событий допустил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Юшков уверен, что даже в случае, если транзит будет установлен, никакие губительные последствия Украину не ждут. Кроме того, с учетом текущих событий, объемы потребления газа внутри страны могут сократиться, в результате чего она станет самодостаточной в этом отношении.

Последствия

«За транзит через Украину "Газпром" платил примерно 1 миллиард 200 миллионов в прошлом году. Часть средств передавалась оператору ГТС Украины, тот брал себе часть денег, чтобы физически прокачивать газ — там ведь тоже есть себестоимость, остальное передавал "Нафтогазу". "Нафтогаз" что-то откладывал себе, в результате бюджету страны доставались только дивиденды от работы "Нафтогаза", — объяснил Юшков. — В результате Украине как государству доставалось гораздо меньше миллиарда долларов, что особой погоды не делает».

Вместе с тем транзит российского газа, по словам аналитика, помогал стране сохранить нормальное газоснабжение собственных регионов, ведь другого импорта там никогда не было. Газ заходил на востоке, где его и оставляли для восточных и центральных регионов. Остальные объемы шли из собственных запасов на западе.

«То есть физически в полной мере газ и не прокачивался. Такая схема снимала необходимость прокладывать маршруты для переброса собственного газа с запада на восток. Без транзита придется придумывать другие пути, — сказал Юшков. — Но мы не знаем, какие регионы будут под контролем Киева через год».

Непонятно, нужно ли будет Киеву снабжать газом восточные регионы. Если нужно — остановка транзита станет проблемой, потому что добытый газ придется перенаправлять, ведь основная добыча идет на западе, страна добывает две трети от необходимого объема. С другой стороны, возможно, в результате текущих событий официальное потребление газа упадет, и Украина станет самодостаточной в этом отношении



Игорь Юшков

аналитик

В Москве допускают возможность продления транзита газа через Украину после 2024 года, если в Европе сохранится спрос, а украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА «Новости».

Действующий контракт по украинскому транзиту истечет в 2024 году. По словам Биричевского, Евросоюз провозгласил курс на отказ от российского природного газа, что означает и отказ от украинского транзита и лишение Киева доходов от него.

МИД РФ

«Если же спрос у европейских потребителей сохранится и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии, то Россия будет готова рассмотреть среди прочих вариантов возможность продолжения украинского транзита», — подчеркнул дипломат.

Он также напомнил, что российская сторона выполняет все обязательства по нынешнему контракту, при этом транзит ограничивают украинские власти, которые отказались от транспортировки газа через станцию «Сохрановка».

Транзит газа через территорию Украины может быть остановлен в случае невостребованности российского газа в Европе, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он добавил, что на отказ ЕС от российского газа может повлиять и ввод в эксплуатацию новых заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в США и Катаре.

Условия сохранения транзита

«На самом деле, сейчас никто точно не может сказать, в каком формате будет осуществляться дальнейшая торговля газом между Россией и Европой, — заметил Юшков. — Нынешний контракт действует до конца 2024 года, будет ли кто-то потом подписывать соглашения, неизвестно. Когда он только подписывался, существовало много альтернативных каналов поставок: это и газопровод "Ямал-Европа", "Северный поток", да и сами украинские системы полноценно прокачивали все заявки "Газпрома"».

Сейчас Украина прокачивает газ только через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", но отказывается через "Сохрановку", потому что она находится на неподконтрольной территории ЛНР



Игорь Юшков

аналитик

Потребность в украинском транзите, по словам аналитика, сохранялась, пока не появился «Северный поток-2». Но в текущих политических условиях неясно, будут ли вообще европейцы покупать российский газ к 2024 году.

«Я думаю, что российская сторона просто говорит о том, что не имеет принципиальной позиции об отказе от украинского транзита. В целом это повторение кейсов, уже звучавших ранее. Дело в том, что необходимость в прокачке через Украину может просто отпасть. Конечно, у нас есть долгосрочные контракты на поставку в Европу, но в текущих условиях мы понимаем, что другая сторона может разорвать их в один момент. Или сама Россия прекратит поставки. Так что неясно, будут ли поставки по любым маршрутам в принципе», — заключил Юшков.

Востребованность российского газа

Аналитик предположил, что транзит через Украину может оказаться невостребованным из-за того, что европейцы перестанут закупать значимые объемы газа из России. Тогда отпадет потребность не только в украинском маршруте, но даже в «Северном потоке».

«"Ямал-Европа" уже не работает. Помимо украинского, остаются два маршрута: "Турецкий поток" и "Северный поток". При этом неясно, сделают ли канадцы исключение для российских газовых турбин и продолжат ли ремонтировать турбины "Северного потока". От этого зависит будущая способность газопровода в принципе», — объяснил Юшков.

Заглядывать далеко сейчас очень опрометчиво. Никто не знает, что будет происходит к концу года, что уж до 2024 года



Игорь Юшков

аналитик

Он также напомнил, что в 2025 году ожидается новая волна ввода в эксплуатацию заводов СПГ в США и Катаре. Европейцы рассчитывают наращивать закупки именно в этом векторе, сокращая зависимость от российского газа.

Желание Европы сократить до минимума и в перспективе полностью отказаться от российского газа возникло на фоне российской спецоперации на Украине. При этом европейские политики опасаются, что Москва может самостоятельно перекрыть поставки в целях повлиять на их позицию по украинскому вопросу.

В настоящее время поставки в Европу ведутся по трем маршрутам, при этом один из них, газопровод «Северный поток», остановлен на профилактику до 21 июля.

Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) заявляет, что маршрут транспортировки российского газа транзитом через Украину в Германию на фоне проведения технических работ на трубопроводе "Северный поток" не используется. Об этом говорится в распространенном в среду ежедневном отчете ведомства по ситуации с газоснабжением.

"В связи с техническими работами на "Северном потоке" по нему сейчас не может осуществляться транспортировка каких-либо объемов [газа]. Альтернативные пути, например, по Ямальскому газопроводу или по маршруту через Украину есть в распоряжении, но не используются", - отметил регулятор. В агентстве отметили, что ситуация с газоснабжением в Германии остается напряженной, но "в настоящий момент стабильна". "Безопасность энергоснабжения сейчас по-прежнему обеспечена", - говорится в отчете.

Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ составляет 64,6%.

Ранее представитель "Газпрома" в среду сообщил журналистам, что компания подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,3 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной.

С 11 июля поставки российского газа по "Северному потоку" - основному маршруту экспорта газа из России в Европу - были временно остановлены на 10 дней из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе. В связи с этим на время работ на "Северном потоке" единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку", в свою очередь, предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Экс-руководитель нефтегазовой компании Польши PGNiG Петр Возняк заявил, что постановление европейского суда о частичном признании иска оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы Европейского союза может иметь катастрофические последствия для Украины. Возняк в эфире радиостанции RMF FM рассказал, что запуск «Северного потока — 2» оставит Украину без газа на следующую зиму. В таком случае, по его мнению, Украина будет вынуждена просить Россию экспортировать голубое топливо в страну.

Украине будет грозить опасность замерзнуть зимой. Единственным способом что-то сделать было бы обращение в Кремль с просьбой включить страну в российскую газовую систему, что будет иметь политические последствия, — сказал Возняк.

12 июля Европейский суд частично признал правоту оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, который оспаривает дополнения в газовую директиву Евросоюза о запрете на работу СП-2. На основании этого постановления оператор может вновь подать иск против газовой директивы ЕС для повторного рассмотрения и попытаться добиться разрешения на сертификацию газопровода.

Сертификация газопровода «Северный поток — 2» была остановлена Германией 22 февраля, на следующий день после признания Москвой независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG и её должностных лиц.

Еврокомиссия (ЕК) не рассматривает полное прекращение газовых поставок из России в качестве основного сценария развития конфликта с Москвой, заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. При этом представители Еврокомиссии все же допустили риск остановки транзита российского газа на территорию Европы, пишет РИА Новости.

Нет, это не базовый сценарий (остановка поставок газа из России. — NEWS.ru), но это не тот риск, который мы можем исключить, — указал Домбровскис.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ сможет нарастить объемы поставок газа в Европу, если Канада вернет турбину газопровода «Северный поток». Он отверг обвинения в том, что российская сторона использует нефть или газ в качестве инструмента политического давления.