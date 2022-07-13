В ООН назвали позитивными переговоры в Стамбуле по зерновому вопросу

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал позитивными прошедшие в Стамбуле переговоры, касающиеся экспорта зерна из Украины и России, а также удобрений из РФ.

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Его слова приводит «РИА Новости».

Хак пообещал, что в ближайшее время генсек ООН Антониу Гутереш поговорит и ответит на вопросы СМИ. Его выступление запланировано на 21:00 по московскому времени.

«Но, важно, что мы полагаем, что это нечто позитивное. И он расскажет вам почему», — добавил Хак.