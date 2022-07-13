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35 минут назад

В ООН назвали позитивными переговоры в Стамбуле по зерновому вопросу

Елена Прошина

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал позитивными прошедшие в Стамбуле переговоры, касающиеся экспорта зерна из Украины и России, а также удобрений из РФ.

В ООН назвали позитивными переговоры в Стамбуле по зерновому вопросу
Фото: ReutersReuters

Его слова приводит «РИА Новости».

Хак пообещал, что в ближайшее время генсек ООН Антониу Гутереш поговорит и ответит на вопросы СМИ. Его выступление запланировано на 21:00 по московскому времени.

«Но, важно, что мы полагаем, что это нечто позитивное. И он расскажет вам почему», — добавил Хак.

Напомним, что переговоры по «зерновому вопросу» прошли сегодня, 13 июля, в особняке Календер в Стамбуле. В них приняли участие военные делегации Турции, России, Украины и ООН.

Экономика,Фархан Хак,ООН,
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