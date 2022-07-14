Чем заплатит Европа за отсрочку запуска СП-1

Отсрочка запуска «Северного потока – 1» после планового ремонта может обойтись Европе в более чем €200 млн в день или €1,5 млрд в неделю. Такой прогноз дал ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Дмитрий Полохин, сообщает портал «Известия».

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Издание отмечает, что эти расчеты основаны на предположении, что при нулевой прокачке по «Северному потоку – 1» Европейский союз сможет заменить недостающие объемы российского газа из альтернативных источников.

Полохин отметил, что до начала ремонта турбины через «Северный поток – 1» в Европу шло около 67 млн кубометров газа. Газопровод функционировал примерно на 40% мощности, так как немецкий концерн Siemens так и не вернул российской компании «Газпром» турбины после ремонта в Канаде в связи с антироссийскими санкциями. Позднее Канада пообещала вернуть турбины «Газпрому», но этого так и не произошло.

Задержка ремонта «Северного потока» может обеспокоить участников рынка и обернуться поднятием цены на газ на бирже о уровня €3500 за тысячу кубометров, считает Полохин.