"Серьёзный просчёт": Токаев объявил выговор двум министрам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву из-за просчётов, которые привели к замедлению темпов роста сельхозпроизводства.

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Он отметил, что из ранее введённых в эксплуатацию семи сахарных заводов на сегодняшний день действуют только четыре.

«Мы на 90% зависим от импортного сахара. Здесь можно ссылаться на решения в рамках ЕАЭС, но в любом случае это серьёзный просчёт правительства... Я объявляю выговоры министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву», — цитирует Токаева ТАСС.

По словам главы государства, производство сливочного масла в Казахстане сократилось на 12%, обработанного молока — на 7,5%, сахара — на 5,6%.