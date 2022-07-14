В Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ подсчитали, что один день отсрочки запуска «Северного потока» обойдется Европе более чем в 200 миллионов евро, а неделя - примерно в 1,5 миллиарда евро. Об этом пишут «Известия».

11 июля обе нитки «Северного потока» остановили на плановую профилактику, которая должна завершиться 21 июля. В ЕС растут опасения, что поставки могут не возобновиться.

Расчеты ТПП о потерях ЕС основаны на предположении, что при нулевом транзите по «Северному потоку» потребители в ЕС начнут закупать газ на бирже.

До 11 июля в ЕС по «Северному потоку» поступало около 67 миллионов кубометров газа. В РФ заявляли, что «СП» работает примерно на 40 процентов от своей мощности из-за санкций, задержавших поставку отремонтированных турбин из Канады в Германию.

Секретарь комитета ТПП по энергетической стратегии Дмитрий Полохин считает, что задержка ремонта «Северного потока» и спекуляции вокруг этой темы могут поднять биржевые цены на газ с нынешних 1800 - 1900 до 3500 евро за тысячу кубометров.