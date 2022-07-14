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1 час назад

Доллар вырос на открытии торгов на Мосбирже

Никита Бородкин

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже 14 июля вырос до 58,4 рублей, курс евро упал до 58,7 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В начале дня индекс Мосбиржи упал на 0,13% — на 10:06 он составляет 2067,08. Долларовый индекс РТС также упал, на 0,62%, до 1114,21.

Официальный курс доллара США от Центробанка на 14 июля установлен на уровне 58,5322 рубля, евро — на 58,9002 рубля.

Напомним, что 13 июля стоимость евро впервые с 2002 года упала ниже стоимости доллара. После достижения пика в 1,58 долларов в апреле 2008 года европейская валюта начала постепенно падать.

Евро предрекли крах после отказа ЕС от поставок российского газа

В последние месяцы падение происходит на фоне опасений из-за надвигающейся на Европу рецессии, роста уровня инфляции и ожидая ужесточения политики Европейского центрального банка. Кроме того, свое влияние оказывает и энергетический кризис, в том числе остановка «Северного потока» на техобслуживание.

Экономика,Видео,ЕЦБ,Московская биржа,ЕС,
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