Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже 14 июля вырос до 58,4 рублей, курс евро упал до 58,7 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В начале дня индекс Мосбиржи упал на 0,13% — на 10:06 он составляет 2067,08. Долларовый индекс РТС также упал, на 0,62%, до 1114,21.

Официальный курс доллара США от Центробанка на 14 июля установлен на уровне 58,5322 рубля, евро — на 58,9002 рубля.

Напомним, что 13 июля стоимость евро впервые с 2002 года упала ниже стоимости доллара. После достижения пика в 1,58 долларов в апреле 2008 года европейская валюта начала постепенно падать.