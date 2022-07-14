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1 час назад

Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

Деловая газета "Взгляд"иещё 15

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования путем объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС).

Путин объединил ПФР с Фондом соцстрахования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что объединение функций ПФР и ФСС ускорит получение социальных услуг и сделает этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания, документ указа опубликован на сайте правовой информации.

Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой становится цифровая платформа, которая объединяет все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство может централизованно управлять всеми социальными выплатами.

Инициативу об объединении фондов внес в Госдуму кабмин в мае, во втором чтении нижняя палата приняла законопроект 29 июня, позднее Госдума на пленарном заседании приняла законопроект в третьем чтении.

Экономика,Владимир Путин,Фонд социального страхования РФ,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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