Путин объединил ПФР с Фондом соцстрахования

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования путем объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС).

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Отмечается, что объединение функций ПФР и ФСС ускорит получение социальных услуг и сделает этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания, документ указа опубликован на сайте правовой информации.

Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой становится цифровая платформа, которая объединяет все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство может централизованно управлять всеми социальными выплатами.