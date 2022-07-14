Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) заявили, что средний курс доллара в четвертом квартале 2022 года достигнет отметки в 70 рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на макрообзор организации.

Эксперты отмечают, что говорить об устойчивой тенденции ослабления рубля пока рано, поскольку в стране сохраняется фундаментальный фактор давления на национальную валюту — высокий торговый профицит.

«В базовом сценарии мы ожидаем средний курс рубля к доллару в третьем квартале — 62, в четвертом квартале — 70», — прогнозируют аналитики.