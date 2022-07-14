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1 час назад

Предсказан курс доллара к концу 2022 года

Никита Бородкин

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) заявили, что средний курс доллара в четвертом квартале 2022 года достигнет отметки в 70 рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на макрообзор организации.

Эксперты отмечают, что говорить об устойчивой тенденции ослабления рубля пока рано, поскольку в стране сохраняется фундаментальный фактор давления на национальную валюту — высокий торговый профицит.

Доллар стал дороже евро

«В базовом сценарии мы ожидаем средний курс рубля к доллару в третьем квартале — 62, в четвертом квартале — 70», — прогнозируют аналитики.

Феноменом последних месяцев является беспрецедентное укрепление российского рубля к основным валютам, подчеркивается в обзоре. Курс доллара упал до 50 рублей, чего не наблюдалось с 2015 года. На его укрепление влияет сжатие внутренней деловой активности, валютные ограничения и вынужденный отказ от бюджетного правила.

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