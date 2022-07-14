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27 минут назад

Экономист назвал причины ослабления евро к доллару

Алиса Селезнёва

Экономист Андрей Кобяков объяснил, почему курс евро упал ниже курса американской валюты впервые за 20 лет. Как сообщает радио «Комсомольская правда», основной причиной укрепления доллара стал рост базовой ставки в США и ожидания рынка, что эта тенденция продолжится.

Кобяков отметил, что инфляция в Соединенных Штатах сейчас находится на максимуме. Вашингтон первый среди стран с развитой экономикой пошел на повышение ключевого показателя.

«Всегда в таких обстоятельствах доллар растет, а то, что евро ослаб, это еще и дополнительный фактор к данному обстоятельству. Дополнительным фактором служат нынешние антироссийские санкции, и главным антибенефициаром этих санкций является Европа, поскольку она больше всего зависит от российских энергоресурсов», — подчеркнул экономист.

Напомним, что 12 июля американская и европейская валюты сравнялись в цене впервые за 20 лет, а 13 июля тенденция ослабления евро продолжилась — ее стоимость упала до 0,99 доллара за штуку.

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В последние месяцы падение евро происходит на фоне опасений из-за надвигающейся на Европу рецессии, роста уровня инфляции и ожидания ужесточения политики Европейского центробанка.

Экономика,Видео,Андрей Кобяков,ЕЦБ,
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