Экономист назвал причины ослабления евро к доллару

Экономист Андрей Кобяков объяснил, почему курс евро упал ниже курса американской валюты впервые за 20 лет. Как сообщает радио «Комсомольская правда», основной причиной укрепления доллара стал рост базовой ставки в США и ожидания рынка, что эта тенденция продолжится.

Кобяков отметил, что инфляция в Соединенных Штатах сейчас находится на максимуме. Вашингтон первый среди стран с развитой экономикой пошел на повышение ключевого показателя.

«Всегда в таких обстоятельствах доллар растет, а то, что евро ослаб, это еще и дополнительный фактор к данному обстоятельству. Дополнительным фактором служат нынешние антироссийские санкции, и главным антибенефициаром этих санкций является Европа, поскольку она больше всего зависит от российских энергоресурсов», — подчеркнул экономист.

Напомним, что 12 июля американская и европейская валюты сравнялись в цене впервые за 20 лет, а 13 июля тенденция ослабления евро продолжилась — ее стоимость упала до 0,99 доллара за штуку.