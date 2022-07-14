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33 минуты назад

Макрон предупредил о жестком сценарии по газу

Алиса Селезнёва

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае, если Россия прекратит поставки газа, страна должна подготовиться к жесткому сценарию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканалы TF1 и France 2.

Макрон предупредил о жестком сценарии по газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возможно, нам придется обходиться без российского газа. Это очень жесткий сценарий, но нам нужно быть готовыми к нему», - сказал Макрон.

Официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран также ранее заявлял, что в Европе есть серьезный риск возникновения нехватки газа в случае прекращения поставок газа из России.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр также считает, что есть большая вероятность того, что РФ полностью прекратит поставки газа в Европу. Полное прекращение поставок он назвал наиболее вероятным сценарием.

Ранее сообщалось, что французская энергетическая компания TotalEnergies ведет переговоры о закупках дизельного и других видов топлива в зимний период из ОАЭ.

Экономика,Эммануэль Макрон,
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