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2 часа назад

Handelsblatt: страны Евросоюза не могут выработать общий план на случай дефицита газа

BFM.RUиещё 2

Странам Евросоюза так и не удалось согласовать план действий на случай дефицита газа и сейчас они предпринимают попытки заключить соглашения о солидарности. Об этом написал обозреватель Кристоф Хэрварц в статье для газеты Handelsblatt.

Cтраны ЕC не могут выработать общий план на случай дефицита газа
Фото: ТАССТАСС

Согласно материалу, несмотря на возможную угрозу дефицита газа и соответствующие призывы Еврокомиссии некоторые страны ЕС не торопятся заключать упомянутые соглашения. Также Кристоф Хэрварц выразил мнение, что выработка единой стратегии и заключение соглашений будут иметь решающее значение грядущей зимой.

«Важно, чтобы члены Евросоюза сохранили солидарность. Если у них не получится этого, то некоторые страны, в том числе Германия, столкнутся с более серьезными проблемами», — подчеркнул обозреватель.

Ранее агентство Bloomberg рассказало о разработанных ЕК рекомендациях по принятию странами ЕС неотложных экономических мер в случае возможного прекращения поставок газа из России. В частности, Еврокомиссия предлагает переходить на другие виды топлива, поощрять сокращение потребления крупными предприятиями и проводить информационные кампании среди населения для сокращения использования систем отопления и охлаждения.

Экономика,Экономика России,Еврокомиссия,ЕС,
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