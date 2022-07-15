Минфин США обвинил Россию в проблемах в мировой экономике

«Начав спецоперацию [На Украине], Россия несет единоличную ответственность за негативные последствия для мировой экономики, особенно за рост цен на сырьевые товары. Это [ограничение] поможет потребителям во всем мире, в том числе в Китае и Индии, избежать скачка мировых цен на нефть», — ее слова приводит иностранное издание Reuters.

Евросоюз ввел против России санкции после начала вынужденной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Уже было введено шесть пакетов ограничений, и ЕС собирается ввести седьмой. Однако введенные санкции негативно сказались как на общемировой экономике, так и не лучшим образом повлияли на те государства, кто их вводил. В Евросоюзе жалуются на высокие цены на электроэнергию и недостаток некоторых продуктов, а в США уже началась сильнейшая инфляция.