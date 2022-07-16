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50 минут назад

Европе предрекли беды зимой из-за остановки «Северного потока»

Lenta.ruиещё 1

Обозреватель Кристина Лу в материале для Foreign Policy заявила, что Европу ждет «трудная зима», если перебои с поставками из России затянутся.

Европе предрекли беды зимой из-за остановки «Северного потока»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам автора, ряд экспертов также утверждают, что ситуацию может усугубить приостановка на плановое обслуживание газопровода «Северный поток».

«Это предвещает беду предстоящей зимой, когда спрос на энергоресурсы растет и большие объемы газа необходимы для отопления домов», — отметила Лу.

Она напомнила, что обычно страны Европы полагаются на летние месяцы, чтобы заполнить свои газовые хранилища.

Ранее стало известно, что поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» с 11 до 21 июля будут временно приостановлены из-за проведения планового ежегодного технического обслуживания. Газ продолжит поступать из России в страны Западной и Центральной Европы по одной транзитной ветке через Украину.

Экономика,Экономика России,Прогноз эксперта,
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