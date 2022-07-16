Европе предрекли беды зимой из-за остановки «Северного потока»

Обозреватель Кристина Лу в материале для Foreign Policy заявила, что Европу ждет «трудная зима», если перебои с поставками из России затянутся.

По словам автора, ряд экспертов также утверждают, что ситуацию может усугубить приостановка на плановое обслуживание газопровода «Северный поток».

«Это предвещает беду предстоящей зимой, когда спрос на энергоресурсы растет и большие объемы газа необходимы для отопления домов», — отметила Лу.

Она напомнила, что обычно страны Европы полагаются на летние месяцы, чтобы заполнить свои газовые хранилища.