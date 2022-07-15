Названы признаки будущей глобальной дедолларизации

Эксперты факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ прогнозируют снижение роли доллара в мировой финансовой системе в среднесрочной перспективе. Об этом со ссылкой на их июньский обзор глобальной экономики пишет РБК.

Экономисты отмечают, что введение санкций и заморозка резервов Банка России «создали значимый прецедент утраты доверия стран мира (в особенности развивающихся) к доллару США».

Также о грядущем частичном пересмотре мировой финансовой архитектуры говорят: снижение мировых валютных резервов и их перераспределение в пользу альтернативных валют, ослабление доминирования доллара на мировом рынке энергоресурсов, а также расширение использования цифровых национальных валют и платежных систем.

При этом ряд экспертов считают, что свои позиции доллар сдаст еще очень не скоро и альтернативы ему пока объективно нет. Доминирующей валютой мог бы стать китайский юань, однако для этого потребуется сделать его прозрачнее, но такой готовности Пекин пока не демонстрирует.

«Юань пока не обладает теми характеристиками главной резервной валюты, которыми обладает доллар, — доступностью, ликвидностью, высокой распространенностью, отсутствием зарегулированности», - констатировала экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

После начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные санкции, блокировав, помимо всего прочего, активы Центробанка РФ на сумму около 300 миллиардов долларов. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дедолларизация российской экономики остается приоритетным направлением для страны.