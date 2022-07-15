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1 час назад

С поднявшей цены на бензин для иностранцев Венгрией решили разобраться

Lenta.ru

Еврокомиссия (ЕК) решила разобраться с Венгрией, которая повысила цены на бензин для иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

С поднявшей цены на бензин для иностранцев Венгрией решили разобраться
Фото: ReutersReuters

В ЕК настаивают, что подобные действия Будапешта подрывают единый европейский рынок — важный инструмент, «предназначенный для противодействия кризисам и нестабильности». Организация запустила процедуру устранения нарушений.

Это первый этап разбирательства: власти Венгрии теперь должны будут либо доказать обоснованность своих решений, либо согласиться с нарушением и исправить ситуацию. Если соглашение не будет достигнуто, ЕК сможет обратиться в Европейский суд юстиции, и тогда Венгрии может грозить штраф.

В мае правительство Венгрии запретило иностранцам заправляться бензином по сниженным ценам на автозаправочных станциях. Решение повысить цены было принято из-за развития «бензинового туризма», поскольку в Венгрии самое доступное топливо в Европе. В июне ЕС пригрозил Венгрии начать судебное разбирательство в случае отказа снизить цены на топливо для автомобилей с иностранными номерами.

При этом в самой стране объявлено чрезвычайное положение в энергетике. Оно предполагает внедрение специальных мер, направленных на обеспечение Венгрии необходимым количеством топлива к грядущему отопительному сезону. Среди мер, которые начнут действовать с августа 2022 года, — наращивание закупок газа у иностранных поставщиков и сокращение его потребления внутри страны.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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