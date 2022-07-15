Европейская комиссия предложила новый пакет санкций против Москвы, включая эмбарго на закупки российского золота. При этом санкции Евросоюза не должны препятствовать российской торговле продовольствием с третьими странами, заявила в пятницу в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодняшнее предложение представит новый запрет на импорт российского золота и усилит контроль за экспортом продукции и технологий военного и двойного назначения. Пакет также разъясняет, что санкции ЕС ни в какой мере не направлены на ограничения российской торговли сельскохозяйственными продуктами с другими странами. Мы также предлагаем продлить действие [всех] санкций до января 2023 года", - сказала фон дер Ляйен.

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Теперь это решение должен утвердить Совет ЕС, как ожидается это произойдет до конца июля.

Главы МИД Евросоюза на плановой встрече в Брюсселе 18 июля обсудят новые санкции против России и дополнительную военную помощь Киеву. Об этом сообщил в пятницу журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Министры обсудят новые санкции против России, мы сейчас работаем над рядом мер", - заявил он.

Ранее ряд европейских источников сообщил, что ЕС намерен до конца июля принять седьмой пакет санкций против России, включая запрет на экспорт российского золота и определенное смягчение рестрикций, которые могут подрывать производство и экспорт продовольствия.

"В понедельник не будет окончательного решения по санкциям, оно будет принято позднее на неделе", - подчеркнул он.

"По Украине мы обсудим три основных темы: поддержку Украины, включая военную помощь, ослабление России, работу с мировым сообществом", - отметил он.

В частности, министры обсудят решение саммита ЕС выделить Украине дополнительные €500 млн на приобретение вооружений из Европейского фонда мира, но окончательное решение будет принято позднее.

Кроме того, министры обсудят последствия решения саммита ЕС 23-24 июня о предоставлении Украине статуса кандидата. Европейский дипломат также отметил, что министры проведут ставший уже традиционным телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Другими темами министерской встречи станут ближневосточный мирный процесс, отношения со странами Персидского залива, Северной Африки и Латинской Америки, кризис на Шри-Ланке.

Седьмой пакет

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, Еврокомиссия планирует в пятницу внести ряд изменений в режим санкций в отношении Москвы таким образом, чтобы они не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России. По их данным, соответствующие меры будут содержаться в представленных сегодня Еврокомиссией предложениях по седьмому пакету санкций против России, который до конца июля должен быть одобрен Советом ЕС. Новые рестрикции коснутся золота, химикатов и машиностроения.

Один из источников агентства проинформировал, что предложенные меры могут затронуть транспортировку российского золота через третьи страны, однако не объяснил принцип функционирования данного механизма.

В июне эмбарго на российское золото согласовали государства Группы семи. Однако подобные меры носят символический характер, поскольку из-за ранее введенных Евросоюзом финансовых санкций Россия уже перестала торговать этим металлом на западных площадках.

Еврокомиссия не комментирует планы введения седьмого пакета антироссийских санкций и его содержание, а также возможность смягчения действующих ограничений, которые могут подорвать производство продовольствия, до подготовки соответствующего постановления. С таким заявлением выступила в пятницу на брифинге в бельгийской столице официальный представитель этого органа Дана Спинант.

"Мы не будем давать никаких комментариев, пока не подготовим соответствующее постановление. Я не буду давать никаких комментариев по поводу того, что мы еще намерены сделать", - сказала она.

По словам Спинант, Евросоюз сделает все для того, чтобы его санкции были эффективны и препятствовали проведению Россией специальной военной операции на Украине. Таким образом она ответила на серию вопросов о подготовке Брюсселем седьмого пакета санкций, включая эмбарго на торговлю золотом, а также о возможности смягчения рестрикций, которые могут подорвать производство продуктов питания, и о подготовке к исключению ряда фигурантов из черного списка ЕС для России.

С помощью седьмого пакета санкций Евросоюз планирует устранить лазейки по нарушению уже принятых рестрикций. Об этом «Известиям» рассказал словацкий депутат Европарламента (ЕП) Милан Угрик.

«Новые меры, вероятнее всего, будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения, однако эти лазейки еще не определены», — заявил Угрик.

По его словам, страны ЕС также обсуждают механизмы ограничения цен на российскую нефть. Однако, считает он, в этом вопросе вряд ли удастся прийти к единому мнению.

В начале июля американское агентство Bloomberg писало, что Евросоюз работает над седьмым пакетом антироссийских санкций, в рамках которого страны-участницы хотят запретить экспорт золота из РФ. По информации агентства, ЕС также хочет внести поправки в санкции, ограничивающие транзит подсанкционных товаров в Калининград. В ЕС опасаются давления на Литву, которая ранее приняла решение о транспортной блокаде Калининграда.

Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти.

Еврокомиссия (ЕК) может смягчить ряд санкций против России, опасаясь осложнений с продовольственной ситуацией. Такую причину в разговоре с «Известиями» назвал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор пояснил, что создание ограничений для экспорта из России грозит проблемами с обеспечением продовольствием, причем не только странам Африки.

«Они (Еврокомиссия — прим. "Ленты.ру") сами тоже начнут страдать от ограничений экспорта ряда сельхозпродукции. Поэтому они и принимают решения, которые снимают возможные ограничения», — сказал Цеков.

Накануне стало известно, что ЕК в седьмом пакете санкций, который планируют принять 15 июля, скорректирует ряд ограничений против России, чтобы избежать проблем с экспортом продовольствия из страны.

Вступившие в силу санкции скорректируют для того, чтобы предотвратить их неверное истолкование трейдерами — в частности, изменению подвергнут документ о запрете входа российских судов в порты Евросоюза. В пятом пакете европейских санкций было прописано, что регуляторы стран имеют право предоставить российским судам доступ в свои порты, если те перевозят продовольствие или лекарства.

Тем не менее некоторые иностранные трейдеры прекратили торговлю продуктами питания, экспортируемыми из российских портов, которые косвенно принадлежат подсанкционным госкомпаниям страны.

Антироссийские санкции привели к отставке правительства Болгарии. Об этом заявил профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса в Балтиморе в США Стив Ханке.

«Введенные санкции превратились в политическое кладбище. Европа должна немедленно остановить конфликт с помощью дипломатии», - приводит слова экономиста News.bg.

По его словам, санкции являются глупостью и «никогда не работали». Также Ханге назвал ограничения против России «самоубийством» для экономик стран Европы. Он подчеркнул, что санкции отразились на странах ЕС «гораздо, гораздо хуже», чем на Москве.

Ранее правительство Болгарии ушло в отставку после вынесения ему вотума недоверия в связи с провалом в финансовой и экономической политики.

США разрешили некоторые транзакции с Россией. В частности, это касается сделок, связанных с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием. Об этом сообщил американский Минфин, передает РИА Новости.

Так, отныне разрешены транзакции в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров и оборудования, лекарств, медицинских изделий, а также запасных частей, комплектующих к ним и обновления программного обеспечения для медицинских устройств.

Кроме того, ослаблены ограничения по транзакциям в отношении профилактики, диагностики или лечения коронавируса. Это также касается исследований, в том числе клинических, текущих клинических испытаний и других медицинских исследований.

2 июня Министерство финансов США вывело из-под антироссийских санкций транзакции, связанные с выплатами пенсий американцам.

В Евросоюзе обсуждают возможность снятия санкций с некоторых россиян, сообщает Bloomberg.

По данным источников, юридическая служба ЕС сообщила послам альянса, что ограничения могли быть введены необоснованно, так как доказательства для введения санкций были либо слабыми, либо устаревшими, либо ошибочными.

Издание пишет, что примерно 30 физических лиц подали в суд на ЕС с просьбой вывести их из санкционных списков. Около десяти человек обратились с аналогичным требованием напрямую к Евросоюзу.

Среди тех, кого упоминает агентство, российские бизнесмены Андрей Мельниченко, Алишер Усманов и Алексей Мордашов. При этом, с точки зрения юриспруденции, нет четких обоснований, почему против того или иного человека надо вводить санкции, отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров:

«Мне неизвестно, существует ли какая-то иерархия правовых оснований для включения в санкционный список любых лиц, поэтому очень сложно говорить о том, что может являться для Еврокомиссии или для совета достаточными основаниями как для включения, так и для исключения соответствующих лиц. Я думаю, что здесь существует значительная, как говорится, широта усмотрения как для злоупотреблений, так и для принятия решений по исключению таких лиц во внесудебном порядке. Но в любом случае, если подобная инициатива существует, это уже хорошее движение Евросоюза в отношении тех лиц, чьи права незаконно и необоснованно могут быть ущемлены в настоящий момент включением в списки ЕС. Отсутствуют какие-либо системы вынесения решений об обоснованности включения в санкционные списки. Все те основания, которые приводились как в прессе, так и заявлялись органами административной или исполнительной власти, носят достаточно субъективный характер. И поэтому судебные решения не изобилуют основаниями, которые позволяют исключить то или иное лицо».

Тем временем в рамках седьмого пакета санкций Евросоюз намерен ввести ограничения против еще 50 физических и юридических лиц из России, узнало все то же Bloomberg.

Россия готовит новые ответные санкции, которые затронут ряд отраслей промышленности. С анонсом контрсанкций выступил глава Минпромторга Денис Мантуров, чью кандидатуру Госдума утвердила на должность вице-премьера, пишет РИА Новости.

Ранее, выступая перед депутатами, Мантуров заявил, что Россия должна отказаться от рыночной промышленной политики и перейти на путь обеспечения технологического суверенитета. По его словам, зарубежное оборудование и техника скоро должны быть вытеснены российскими разработками.

Он пообещал в том числе ускорить возрождение производства в электронном машиностроении и оперативную сертификацию отечественных самолетов. Однако, отметил Мантуров, в ближайшее время российскую обрабатывающую промышленность ждут трудные времена.