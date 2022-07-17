Раскрыта «красная линия» рубля

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин заявил, что вербальные интервенции властей, как и действия для ограничения укрепления рубля, демонстрируют «красную линию» для курса национальной валюты. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

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По мнению эксперта, риторика чиновников России стала более жесткой, когда курс рубля к доллару стал двигаться к показателю 50.

«Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать “красной линией”», — предположил он.