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1 час назад

Названа «красная линия» рубля

Lenta.ruиещё 7

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин заявил, что вербальные интервенции властей, как и действия для ограничения укрепления рубля, демонстрируют «красную линию» для курса национальной валюты. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Раскрыта «красная линия» рубля
Фото: ReutersReuters

По мнению эксперта, риторика чиновников России стала более жесткой, когда курс рубля к доллару стал двигаться к показателю 50.

«Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать “красной линией”», — предположил он.

Сыроваткин добавил, что этот показатель является условным, поскольку рубль не таргетирован и находится в свободном плавании. Для разных сфер экономики существует свой, комфортный курс валюты. Компромиссом считается диапазон в 70-80 рублей за доллар. Эксперт назвал открытым вопрос о том, как вернуться к этим показателям.

Экономика,Экономика России,Прогноз эксперта,
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