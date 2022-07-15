ЦБ раскрыл подробности создания Россией эталонного сорта нефти

Центральный Банк России раскрыл подробности разработки национального маркерного сорта нефти. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
По словам представителя банка, ведётся работа над системой национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели.
«Ключевым и наиболее надежным источником информации для формирования индикаторов регулятор считает рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах (организованные торги)», – добавили в ЦБ.
Напомним, что Россия планирует создать свой эталонный сорт нефти, дабы нивелировать попытки западных стран ограничить доходы от её продажи на мировом рынке.