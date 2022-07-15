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50 минут назад

Раскрыты подробности создания Россией эталонного сорта нефти

Елена Прошина

Центральный Банк России раскрыл подробности разработки национального маркерного сорта нефти. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».

ЦБ раскрыл подробности создания Россией эталонного сорта нефти
Фото: ReutersReuters

По словам представителя банка, ведётся работа над системой национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели.

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«Ключевым и наиболее надежным источником информации для формирования индикаторов регулятор считает рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах (организованные торги)», – добавили в ЦБ.

Напомним, что Россия планирует создать свой эталонный сорт нефти, дабы нивелировать попытки западных стран ограничить доходы от её продажи на мировом рынке.

Экономика,Банк России,
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