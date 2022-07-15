Две страны откажутся от доллара

Власти Аргентины и Бразилии намерены отказаться от расчетов в долларах. Страны уже начали разрабатывать соответствующий механизм, в ближайшее время его рассчитывают утвердить. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на издание Ambito.

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Отмечается, что механизм позволит осуществлять большее количество взаиморасчетов в торговле двух стран с использованием нацвалют. Согласование данного вопроса находится в продвинутой стадии, соглашение планируют подписать уже в следующий вторник после переговоров глав центробанков Аргентины и Бразилии.

Инициативу активно поддерживают в Аргентинском промышленном союзе, Федерации промышленности штата Сан-Паулу и в среде профессиональных экономистов и промышленников Аргентины и Бразилии.