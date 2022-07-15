В Польше переход на евро назвали смертельно опасным

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что переход на евро убьет национальную экономику. Об этом сообщает агентство «ПРАЙМ».
По словам Качинского, на евро зарабатывает только «Германия и так называемый околонемецкий кластер». Слабые же экономики, по его мнению, от перехода на евро только проигрывают.
«Посмотрите на Эстонию, посмотрите на Литву. Там везде инфляция намного выше, чем у нас, и они ничего не могут сделать, даже процентные ставки повысить. Евро бы нас убило во время кризиса в 2008-2010 годах и еще больше убило бы нас сегодня», – заявил Качинский.
Стоит отметить, что ранее в Польше уже говорили о том, что страна пока не готова к переходу на европейскую валюту. Власти республики указывали на то, что переход на евро был предусмотрен в договоре о вступлении страны в Евросоюз, но сроки этого процесса не были оговорены.
Напомним, что ранее власти Польши заявили, что ожидают дальнейшего роста инфляции.