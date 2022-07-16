Японию обеспокоили последствия решения Путина по «Сахалину-2»

Япония обеспокоена тем, что после решения президента России Владимира Путина сменить оператора проекта «Сахалин-2», подобные меры могут быть приняты и в отношении других проектов с участием японских компаний, включая «Сахалин-1» и «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

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Ранее сообщалось, что глава российского государства подписал указ, подразумевающий создание в РФ компании, которая получит все права и обязанности оператора СРП-проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy. Имущество компании при этом станет собственностью РФ.

Власти Японии обеспокоены этим решением.

«Возможно, Россия примет аналогичные меры в отношении других нефтегазовых проектов в стране, таких как «Сахалин-1» и «Арктик СПГ - 2», в которых японские компании имеют долю», — сказал собеседник газеты Nikkei.

Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что решение Москвы может спровоцировать рост цен на энергию в Японии, а также негативно сказаться на деловой и экономической жизни страны.