Канцлер Германии Олаф Шольц сожалеет о том, что на фоне нынешних событий на Украине и непростой ситуации с энергоснабжением ФРГ вынуждена вновь временно вводить в эксплуатацию некоторые закрытые ранее электростанции. Об этом он заявил в субботнем видеообращении, текст которого распространила пресс-служба правительства ФРГ.

"Горько то, что теперь из-за жестокого нападения России на Украину нам приходится временно использовать некоторые электростанции, которые мы уже закрыли", - утверждал Шольц. "Но это только на очень короткое время. Потому что сейчас мы действительно только начинаем и хотим сделать все возможное для борьбы с климатическим кризисом", - подчеркнул глава правительства Германии.

По его словам, цель состоит в том, чтобы ФРГ стала одной из первых стран с нулевымы выбросами углекислого газа и в то же время успешной промышленной державой, конкурентоспособной на глобальном уровне. "Теперь мы позаботимся о том, чтобы распространение возобновляемых источников энергии, наконец, продолжилось. Энергия ветра в открытом море, на суше, солнечная энергия, биомасса. Все это нам нужно для производства электроэнергии и водорода, чтобы у нас было промышленное будущее без выбросов углекислого газа", - сказал канцлер, напомнив, что Германия намерена достичь этого к 2045 году.