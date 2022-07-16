В апреле — июне 2023 года инфляция в России может оказаться значительно ниже, чем в странах Евросоюза. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин. Он отметил, что уже сейчас в некоторых европейских странах рост потребительских цен превышает 20%, и дальше он будет только ускоряться. России же помогает то, что она способна обеспечивать себя газом, нефтью и продовольствием.

«В целом сейчас так может сложиться ситуация, что где-то во втором квартале следующего (2023) года инфляция в России будет значительно ниже, чем в том же Евросоюзе», — процитировал Орешкина ТАСС.

Помощник Владимира Путина отметил, что российская экономика устойчива, потому что сама себя обеспечивает энергоресурсами и продовольствием. Страны, у которых такой возможности нет, сейчас переживают высокую инфляцию.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 8 июля замедлилась с 16,19% до 15,62% в годовом выражении. Этому помогли дефляция плодоовощной продукции и замедление роста цен на другие продукты питания.

По мнению главного экономиста агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, по итогам 2022 года инфляция в России будет ниже 15%. Эксперт ожидает, что к началу 2023-го российская экономика сможет адаптироваться к новым реалиям, и инфляция станет ниже 7%.