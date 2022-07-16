«В нем необходимости не будет». Орешкин — о будущем без SWIFT

Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин пообещал, что со временем система SWIFT станет абсолютно ненужной. Это сейчас «ключевая задача», подчеркнул он. В ближайшее время пройдут переговоры с представителями Турции и Китая, в ходе которых планируется обсудить настройку платежей и идеи, которые «могут кардинально изменить ситуацию». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Россия постарается сделать так, чтобы у нее в будущем не было необходимости в использовании системы SWIFT, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

Видео дня

"Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача. Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнеэкономическую деятельность", - сказал он на форуме "Территория смыслов" (цитата по ТАСС).

По словам Орешкина, ранее весь мир, в том числе Россия и Китай, были "заложником западной финансовой системы" и использовал доллары и евро, потому что "все к этому привыкли, всем было удобно".

"Сейчас как раз та ситуация, мы видим, что юани, наоборот, очень растут, рублевые обороты очень растут. Будем придумывать такие механизмы, которые процесс будут еще больше упрощать", - подчеркнул помощник Владимира Путина.

На следующей неделе должна состояться встреча с турецкими партнерами, в ходе которой планируется обсудить, как настраивать платежи, уточнил Орешкин. Кроме того, ведутся переговоры с китайскими партнерами, в ходе которых обсуждаются "и другие инновационные идеи, которые могут кардинально изменить ситуацию".

Российские аналоги

Российская система передачи финансовых сообщений была запущена в тестовом режиме в 2014 году, сразу после того, как были введены первые антироссийские санкции. Она может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов. С 2017 года национальная СПФС работает в полном объеме. В 2020 году доля системы во внутрироссийском обмене финансовыми данными достигла 20,6%, опередив SWIFT. Сейчас в сутки обрабатывается около 180 тыс. транзакций.

Как сообщала в июне глава Центробанка Эльвира Набиуллина, к тому моменту ею пользовались 70 иностранных организаций из 12 стран. Она подчеркивала, что работа по присоединению к системе новых партнеров активно продолжается.

"Мы готовы всех присоединять, у нас технические решения все есть, и можно присоединить достаточно быстро. Но, конечно, это двустороннее движение", - поясняла глава ЦБ.

Кроме того, "Платформа НТИ" работает над созданием российского аналога SWIFT на блокчейне. 11 июля пресс-служба организации сообщила, что пилотная версия уже готова к тестированию и использованию в банках.

"Итоги нагрузочных тестирований демонстрируют, что система показывает очень высокие результаты. Проектная скорость достигает передачи более 25 тыс. сообщений в секунду на одном узле, при этом есть возможность дальнейшего масштабирования", - рассказал РИА "Новости" технический директор Центра компетенций НТИ СПбГУ Александр Киреев.

Разработчики системы также указывали, что она использует не классический блокчейн, а трехуровневую архитектуру, благодаря которой способна расширяться и подключать большое количество новых пользователей. Все участники обладают одинаковыми правами и возможностями, поэтому отключить отдельную страну или банк невозможно.

О SWIFT

Ряд российских банков, в том числе, например, ВТБ, "Открытие" и Совкомбанк, отключили от SWIFT после начала российской спецоперации на Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отключение от системы "заблокирует российский экспорт и импорт". SWIFT - это кооператив, в который входят более 11 тыс. финансовых организаций. Был основан в 1973 году. Штаб-квартира находится в Бельгии.