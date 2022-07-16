Помощник президента РФ назвал оптимальный курс рубля

Помощник президента России Максим Орешкин рассказал, каким должен быть курс рубля, наиболее выгодный государству, бизнесу и гражданам. Об этом сообщает «Прайм».
По словам Орешкина, оптимального курса не существует, он должен складываться естественным рыночным образом. Любой перекос ведет к серьезным проблемам.
«Курс должен быть в целом предсказуемым и должен позволять бизнесу развиваться, и при этом не приводить к негативным эффектам на доходы и возможности населения», - сказал Орешкин.
Помощник президента добавил, что для разных видов бизнеса и населения существует свой оптимальный курс рубля. Например, физлицам выгоден более крепкий курс, поскольку товары становятся доступными. Конкурентам импортеров хочется, чтобы рубль был слабее.
Накануне курс евро опустился ниже 57 рублей впервые с 4 июля.