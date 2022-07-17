В ФРГ предрекли крах газового рынка ЕС

Европейский рынок газа может рухнуть в случае, если некоторые страны Европейского союза откажутся делиться топливом с соседними государствами при дефиците энергоносителей, заявил Welt am Sonntag директор Института экономики Германии Михаэль Хютер.

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Латвия запретила поставки газа из России с 2023 года По его словам, не должно произойти такой ситуации, когда отдельные члены Евросоюза прекращают поставки в соседние страны, так как это в интересах Европы и Германии, которая обменивается энергоресурсом со всеми соседями.

Как считает экономист, если страны-члены Евросоюза будут думать только о своих интересах и перекроют поставки при дефиците топлива, то бизнес и потребители столкнутся с катастрофическими последствиями этого решения.