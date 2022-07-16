Das Erste: в ФРГ растет количество немцев за чертой бедности

"Продовольственные банки работают на пределе возможностей и сообщают, что к ним приходит много людей, которые до этого как-то сводили концы с концами и впервые вынуждены обратиться за помощью", - поделился глава некоммерческой ассоциации продовольственных банков Германии Tafel Йохен Брюль.