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1 час назад

Италия заявила о способности отказаться от газа из России в 2024 году

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Вероятно, ко второй половине 2024 года Италия сможет обходиться без российского газа, заявил министр по экологической модернизации и трансформации страны Роберто Чинголани.

Страна ЕС нашла способ отказаться от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чинголани сообщил, что газовые хранилища в стране заполнены более чем на 65%, заполнение идет «в соответствии с графиком, согласно которому уровень заполнения хранилищ в октябре должен составить 90%», передает ТАСС.

Министр признал, что без российского газа Италии зимой придется «экономить энергию», но это не станет «катастрофой, которая повлияла бы на промышленность». По его словам, есть «план Комитета по чрезвычайным ситуациям, который содержит ряд протоколов, направленных на смягчение ущерба». Однако пока, по мнению министра, прибегать к таким мерам «нет необходимости».

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Напомним, международное рейтинговое агентство Moody's считает, что Италия сможет отказаться от российского газа к 2025 году благодаря СПГ-терминалам и трубопроводам в Северную Африку. А вот планы Германии по сокращению зависимости от газа из России до 10% к 2024 году, по мнению экспертов, потребуют от страны отказаться от целых отраслей экономики.

Экономика,Moody's,ЕС,
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