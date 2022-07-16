Страна ЕС нашла способ отказаться от российского газа

Вероятно, ко второй половине 2024 года Италия сможет обходиться без российского газа, заявил министр по экологической модернизации и трансформации страны Роберто Чинголани.

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Чинголани сообщил, что газовые хранилища в стране заполнены более чем на 65%, заполнение идет «в соответствии с графиком, согласно которому уровень заполнения хранилищ в октябре должен составить 90%», передает ТАСС.

Министр признал, что без российского газа Италии зимой придется «экономить энергию», но это не станет «катастрофой, которая повлияла бы на промышленность». По его словам, есть «план Комитета по чрезвычайным ситуациям, который содержит ряд протоколов, направленных на смягчение ущерба». Однако пока, по мнению министра, прибегать к таким мерам «нет необходимости».