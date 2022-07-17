МВФ намерен существенно понизить прогноз экономического роста в мире

Директор МВФ по стратегии, политике и обзору Джейла Пазарбазиоглу заявила, что на фоне роста цен на продовольствие и энергоносители, а также из-за замедления притока капитала на развивающиеся рынки, пандемии и замедления экономического роста в Китае политикам стало гораздо сложнее выработать экономическую стратегию.