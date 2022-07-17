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1 час назад

МВФ намерен существенно понизить прогноз экономического роста в мире

Газета.Ru

Международный валютный фонд (МВФ) существенно сократит прогнозы глобального экономического роста в своем следующем отчете, пишет Bloomberg.

МВФ намерен существенно понизить прогноз экономического роста в мире
Фото: ReutersReuters

Директор МВФ по стратегии, политике и обзору Джейла Пазарбазиоглу заявила, что на фоне роста цен на продовольствие и энергоносители, а также из-за замедления притока капитала на развивающиеся рынки, пандемии и замедления экономического роста в Китае политикам стало гораздо сложнее выработать экономическую стратегию.

«Удар идет за ударом, и это действительно бьет по мировой экономике», — подчеркнула она, выступая на панели G20 в Индонезии.

Отмечается, что Пазарбазиоглу сделала такое заявление после того, как министры финансов и управляющие центробанков стран-участниц G20 не приняли коммюнике, сообщив о сложности координации глобального ответа на рост инфляции и страхи перед рецессией.

Ранее МВФ подготовил доклад, в котором допустил дальнейшее ухудшение экономической ситуации в мире.

Экономика,Международный валютный фонд,
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